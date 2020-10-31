Каждая девушка хочет быть неотразимой и ежедневно пытается выглядеть на все сто. Правильно подобранная одежда, аккуратный макияж, красивая прическа, приятный запах духов и... полное отсутствие маникюра. Согласитесь, картина моментально испортилась. Оказывается, люди очень часто обращают внимание на руки, поэтому они всегда должны быть ухоженными. Так что если вы в этом портрете узнали себя, то бегом в салон красоты приводить свои ногти в порядок, а мы пока расскажем о модных цветах маникюра в 2020-2021 годах. Помогла нам разобраться в этой теме владелица одного из салонов сети Wax & Nails Анна Шевчук.

Уход, здоровье, красота

Уже несколько лет на модных пьедесталах лидирующие позиции занимает стремление ко всему естественному. Макияж глаз с натуральным эффектом, легкий румянец вместо четкого скульптурирования, нежная и здоровая кожа, блестящие волосы и ухоженные ногти. И даже самый красивый лак или гель не спасут внешний вид ваших рук, если до этого не сделать хороший маникюр.

Поэтому смело отправляйтесь в салон к хорошо зарекомендовавшему себя мастеру. Там вам наверняка предложат три вида маникюра, каждый из которых по-своему хорош:

классический — кутикулу размачивают, а затем убирают специальными щипчиками или маникюрными ножницами. Ногтевая пластина аккуратно обтачивается пилкой для придания желаемой формы;

аппаратный — в этом случае кутикула отодвигается апельсиновой палочкой, а затем удаляется специальным прибором. Он эффективно избавит ваши пальчики от сухой кожи, а также зашлифует всю обработанную поверхность. Затем «в бой вступает» пилка, которая придает ногтю нужную форму;

комбинированный — вид сочетает в себе две предыдущие техники и гарантирует идеальный результат. Стоит отметить, что именно этот вид процедуры гарантирует долгую носку покрытия и хорошее состояние кожи вокруг ногтя.

Если вы решили сделать маникюр в салоне, сразу обратите внимание на количество наборов инструментов, наличие сухожара и контейнера с антисептическим раствором. Также не стоит забывать и о пилках, их должны либо тщательно дезинфицировать, либо вовсе менять перед каждым новым клиентом. Только так вы сможете обезопасить свое здоровье и избежать попадания опасных инфекций в организм.

Ну а любительницам домашнего маникюра мы тоже советуем не пренебрегать чистотой и стерильностью инструментов. Ведь опасность порой возникает там, где ее ждешь меньше всего.

Модные цвета

В беседе с нашим изданием эксперт обратила внимание, что нюд не сдает своих модных позиций. Причем эти оттенки подходят представительницам всех возрастов независимо от предпочтений в одежде.

«Сейчас очень модно наносить нюдовые оттенки, а также различные темные оттенки с верхним матовым покрытием. Однако в каждом регионе ситуация разная, все зависит от сезона и модных тенденций, которые актуальны в определенном месте».

По ее словам, еще несколько лет назад в моду вошли нежные и яркие оттенки: голубые, розовые или нежно-желтые. Тогда девушки покрывали этими цветами ногти и на ногах, и на руках. Однако подобные веяния довольно кратковременны, поэтому сейчас посетительницы салонов вновь возвращаются к классическим покрытиям: красный, бордовый или нюд. По мнению специалиста, такие оттенки смотрятся не только более натурально, но и отлично демонстрируют вкус.

Дизайн

Спешим огорчить любительниц большого количества страз, наклеек и объемных композиций — это уже вышло из моды и считается прошлым веком. Сейчас, если вы хотите оставаться в тренде, лучше заранее хорошенько продумывать сочетание цветов в маникюре и отдавать предпочтение минимализму.

«Все ушли в минимализм. Все эти стразы или эффект кошачьих глаз сейчас смотрятся слишком нарядно или, можно сказать, вульгарно. Поэтому сейчас все стараются делать минималистичную геометрию или акварель (слегка размытый и не очень четкий рисунок). Также всегда в моде френч — хоть и говорят, что это прошлый век, но мода не стоит на месте, и сейчас актуально делать френч с самыми разными цветами. И по-прежнему остается в моде неяркий градиент».

Модные оттенки маникюра 2020-2021

Когда лето сменяется осенью, а осень — зимой, можно даже не смотреть в календарь, ведь современные модницы сразу же бегут в салоны, чтобы сделать маникюр в оттенках, которые соответствуют определенному времени года. Летом это сочные оттенки зеленого, красного, оранжевого и розового. К осени палитра становится более сдержанной, ведь все яркие цвета заменяются приглушенными теплыми оттенками — какао, изумруд или охра. Зимой маникюр становится белоснежным и сияющим, словно горный снег, а весной на ноготках расцветают всевозможные нежные и свежие оттенки. Поэтому одним из главных трендов можно назвать смену цветов маникюра по сезонам.

Любительницы экспериментов умудряются сочетать на одной руке до пяти разных оттенков, однако в этом случае главным критерием является их взаимная совместимость. Тогда ноготки будут смотреться аккуратно и гармонично.

В моду снова возвращается матовое покрытие! Поэтому ваш любимый цвет может заиграть по-новому, если вы покроете его матовым топом.

Еще одной фишкой сезона можно назвать акцент на большом пальце. Его можно украсить незамысловатым рисунком или какой-то надписью, в то время как все остальные ногти будут покрыты одним цветом. Здесь важно, чтобы рисунок сочетался с основной гаммой маникюра.

Если вы хотите, чтобы на ваши ногти обращали внимание и пытались их рассмотреть, то вам в пору покрытие, имитирующее драгоценный камень или мрамор. Отличным дополнением здесь будет золото — это может быть тонкая полоска, проходящая по ногтю, или же обрамление в виде своеобразной рамки. Результат получается весьма необычным.

И конечно, градиент. Только не увлекайтесь яркими оттенками, поскольку тут лучше сочетать нежные оттенки розового или бежевого с белым. Так вы получите максимально натуральный результат.

Что вышло из моды

Как мы уже говорили ранее, из моды вышел дизайн, который сильно перегружает ваш ноготь или создает чрезмерный эффект помпезности. Поэтому сделать маникюр с огромным количеством страз вам, конечно, никто не запретит, однако имейте в виду, что в наши дни он больше подходит для какого-то торжественного случая, чем для повседневной носки.

В эту категорию попали и наращенные ногти, которые, по словам эксперта, упали с модного олимпа уже много лет назад.

«Точно могу сказать, что наращенные ногти вышли из моды уже много лет назад. Дело в том, что современные технологии, к примеру гель-лаки, позволяют девушкам укрепить и отрастить свои ногти. Они выглядят аккуратными и тонкими, что является эталоном. С наращиванием же так не получится, поскольку тонкие ногти из геля делают разве что на конкурсных работах, и носить их придется очень аккуратно».

По ее словам, к наращиванию можно прибегнуть только в том случае, если сломался один ноготь и девушка не хочет убирать длину у остальных ногтей. Во всех остальных случаях такой маникюр станет настоящим модным провалом.

Каждый маникюр рассчитан под определенную форму ногтей. Поэтому перед походом к мастеру советуем хорошо продумать дизайн, который вы хотите видеть на своих руках. Посмотрите фото в Сети, полистайте журналы, тогда вы точно сможете отыскать беспроигрышный вариант.