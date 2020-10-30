Защитника экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса адвоката

Москва, 30 октября. Защитника экс-полицейского Игоря Ляховца, представлявшего его интересы по делу журналиста Ивана Голунова, лишили адвокатского статуса.

Запрет в отношении Алексея Коврижкина будет действовать на протяжении двух лет, передает РИА Новости со ссылкой на адвокатскую палату. Журналиста Ивана Голунова задержали летом 2019 года в Москве, как утверждала полиция, с мефедроном.

Впоследствии уголовное преследование было прекращено в связи с недоказанностью участия подозреваемого в преступном деянии. СК возбудил дело против пяти экс-полицейских по факту превышения должностных полномочий.