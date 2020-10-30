Лиссабон, 30 октября. Португалия поддержит Украину в стратегии по «возвращению» Крыма, об этом говорится в материале издания Publico.

Посол Украины в Португалии рассказала, как будет работать «Крымская платформа» — проект, нацеленный «вернуть» полуостров под контроль Киева. Автор материала Инна Огнивец сообщает, что посол возмутилась «незаконным» призывом жителей Крыма на службу в российскую армию, но не упомянула, что все призывники ранее по собственной воле получили российские паспорта.

Сейчас Киев хочет объединить международное сообщество и «вернуть» Крым, пытаясь воздействовать на Россию при помощи санкций и политики. Журналистка напоминает, что с 2014 года Россия в Крыму провела более десяти призывных кампаний, но Украина заговорила об этом лишь сейчас. Поддержку Киеву готовы оказать в США и Евросоюзе. Также консультации с Украиной ведут представители Португалии, передает «ИноСМИ»