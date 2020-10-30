В ДНР запустили автобусный рейс из Донецка до границы РФ

Донецк, 30 октября. Новый автобусный рейс был запущен из Донецка до российской границы. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Донецкой Народной Республики (ДНР).

На автобусах по этому маршруту будут доставлять только до контрольно-пропускного пункта «Успенка». В министерстве пояснили, что рейсы до «Успенки» будут осуществляться каждый день. Первый автобус из Донецка отправится в пункт назначения в 06.40 по местному времени, а из АПП Успенка — в 9.30.

«С целью обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров министерством транспорта подобран перевозчик для обслуживания междугороднего автобусного маршрута «Донецк — АПП Успенка», — говорится в заявлении министерства транспорта ДНР.

Ранее сообщалось, что ДНР получила гуманитарную помощь от России. Необходимые товары доставили сотрудники МЧС РФ. В частности, жителям ДНР привезли лекарства, медицинское оборудование, а также вакцину от гриппа. Общий вес груза составил порядка 65 тонн.

В 2014 году на Украине началась гражданская война. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей отказались признавать установившуюся после госпереворота власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, но Киев регулярно их нарушает.