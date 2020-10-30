Человеческие останки обнаружены в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 30 октября. Житель Светогорска обратился в полицию с заявлением об обнаружении человеческих останков.

Житель Выборгского района Ленинградской области обнаружил скелетированные останки человека в городе Светогорск на улице Победы, сообщает ФАН источник в правоохранительных органах.

Мужчина нашел человеческие останки при производстве работ по капитальному ремонту участка теплотрассы в технологическом бетонном лотке. Обнаружив жуткую "находку", местный житель немедленно вызвал сотрудников полиции.

Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа подтвердила факт обнаружения останков неизвестного человека. Отмечается, что пол, возраст, а также наличие или отсутствие признаков насильственной смерти в настоящий момент установить не представляется возможным. Как стало известно, правоохранители отправили останки в морг для дальнейшего ознакомления.