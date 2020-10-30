Эксперты объяснили, почему Европа не примет план Украины по Донбассу

Киев уничтожает Минские соглашения и пытается протолкнуть план урегулирования ситуации в Донбассе, который ни Россия, ни Франция с Германией не примут. Подробнее — в материале ФАН.

Дорожный план

Киев за неделю подготовит план действия по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава делегации Киева в контрольной группе по юго-востоку Леонид Кравчук.

«У наших оппонентов, у России в том числе, возник вопрос, что нужно найти новые подходы, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту. На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни в Донбассе», — заявил он.

Кравчук добавил, что на сегодняшний день Киев не считает Минские соглашения способом разрешения всех вопросов, которые ставят украинский президент Владимир Зеленский и Верховная рада.

«Мы должны действовать активно, настойчиво и системно, инициируя шаги в рамках тех договоренностей, украинских законодательных актов, которые существуют», — добавил Кравчук.

Уничтожение Минских соглашений

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что Украина уже шесть лет реализует один и тот же план. Другого не будет.

«Кравчуку удается одно — уничтожить Минские соглашения. Если он предложит новый план, то в нем естественно будет представлен тот вопрос о Донбассе, который выносил на голосование Зеленский. Что будет дальше? Не думаю, что Россия и европейцы примут украинскую стратегию. Напротив, переговорный процесс может исчезнуть как таковой», — заключил Антон Бредихин.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заметил, что это ответ Кравчука на дорожную карту по мирному урегулированию, которую предложили в среду представители Донецкой и Луганской народных республик. Украинская делегация попросила неделю на то, чтобы подготовить ответ.

«Уверен, что «ответом» станут все те бредовые идеи, не раз уже озвученные вице-премьером Алексеем Резниковым о том, что сначала Украина должна получить границу, а уже потом они начнут зачищать территорию. Схема прямо противоречит Минским соглашениям, Киев об этом прекрасно знает, даже прямо говорит об этом. Но все равно продолжает гнуть свою линию, поскольку понимает: только так можно затягивать переговоры и не решать ничего», — резюмировал Владимир Корнилов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.