Москва, 30 октября. Китайские эксперты рассказали об организованной западными военными над Балтийским морем провокации, которая вынудила российскую сторону дать жесткий ответ. Об этом аналитики из КНР порассуждали на страницах издания Sohu. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный перевод материала.

Средства контроля воздушного пространства РФ сообщили о приближении к российским границам самолетов Р-3С «Орион» и U-2S ВВС США. Для перехвата иностранной боевой техники были подняты в воздух истребители Су-27. Дальнейшее развитие ситуации наглядно продемонстрировало, что Россия не намерена церемониться с НАТО на своем «заднем дворе», пишут китайские аналитики.

Они отмечают, что «самолеты U-2S массово использовались в годы противостояния США с Советским Союзом для проведения разведывательных операций».

«Несмотря на то, что эта машина довольно старая, американцы по-прежнему продолжают ее активно эксплуатировать. Их замечали над Желтым морем, а теперь и в районе Балтики», — пишут в Sohu.

Эксперты из Китая также обратили внимание на то, что россиян не зря называют «боевой нацией». Дело в том, что российский истребитель Су-27 приблизился к западным самолетам, которые были вынуждены в срочном порядке сменить свой курс. Американские пилоты развернулись и отправились назад, констатировали китайские журналисты.

«Россия известна как «боевая нация», она традиционно жестко относится к приближению военных самолетов НАТО к своим границам. Именно по этой причине США боятся входить в воздушное пространство оппонентов <…> U-2S не мог уйти от российских истребителей, поэтому ему пришлось развернуться и улететь», — указали обозреватели из КНР.

Таким образом, маневр российских военных, которым восхитились китайские эксперты, обратил самолеты ВВС США в бегство.

Ранее аналитики китайского издания Sohu рассказали об еще одном провале американцев. Эксперты из КНР заявили, что попытки военнослужащих США отогнать российские самолеты от Аляски обернулись полным провалом для американских ВВС.