Universal Pictures показала новый трейлер фильма ужасов «Хэллоуин убивает»

Москва, 30 октября. Киностудия Universal Pictures совместно с телекомпанией Blumhouse опубликовали в сети новый трейлер фильма ужасов «Хэллоуин убивает».

Новый фильм станет прямым продолжением киноленты «Хэллоуина» 2018 года, которая принесла студиям прибыль в размере 640 миллионов долларов.

Зрители снова увидят на экранах популярного маньяка в маске Майкла Майерса. Это будет 12-й фильм кинофраншизы «Хэллоуин», первая часть которой вышла в 1978 году. Режиссером новой полнометражной картины выступит Дэвид Гордон Грин, который также работал и над предыдущим фильмом.

«На следующий Хэллоуин, когда солнце сядет, и кто-то останется один, он убьет», — говорится в слогане новой киноленты.

Изначально фильм должен был выйти в октябре этого года. Однако создатели «Хэллоуин убивает» решили перенсти премьеру на год. Как призналась исполнительница главной роли Джеми Ли Кертис, это решение стало для нее неожиданностью.