Стало известно, сколько зарабатывает персонал российских звезд

Москва, 30 октября. Журналисты выяснили, сколько зарабатывает персонал звезд российского шоу-бизнеса. Зарплата варьируется от 35 тысяч до более чем 100 тысяч рублей.

Недавно Глюкоза объявила о поиске личной помощницы. Идеальный кандидат для певицы: девушка-москвичка до 26 лет, которая свободно говорит и пишет на английском, не имеет детей и уже окончила вуз. По мнению звезды, девушка должна быть стрессоустойчивой и уметь решать наисложнейшие задачи. За это знаменитость готова платить 35 тысяч рублей в месяц, пишет Kp.ru.

Примечательно, что у некоторых помощников звезд месячная зарплата от Глюкозы стоит только одна услуга. Например, стилист-визажист Селия Кучумова, которая преображает Наташу Королеву, Ольгу Бузову, Регину Тодоренко, берет 30 тысяч рублей за свою работу. В эту стоимость включены выезд визажиста к звезде, макияж, прическа. Если требуется сопровождение на весь день, то нужно доплатить 50 тысяч рублей.

Стилист Арсен Айрапетов, проработав с Филиппом Киркоровым, смог заработать на квартиру в Москве и сделать там ремонт. Собрать гардероб с нуля он готов за 50 тысяч рублей. Мужчина узнает, в какой среде общается клиент и как хочет выглядеть, после этого собирает «луки» и покупает наряды.

Звезды также много денег тратят на свое здоровье. Например, на массаж. Остеопат Татьяна Осинцева, которая работала с участниками «Ледникового периода», готова подорваться в любое время дня и ночи к своим любимым клиентам. Сеанс массажа, длительность которого 40 минут, стоит у чудо-доктора пять тысяч рублей.

Знаменитости, у которых есть детки, также щедры на образовательные услуги. Популярный блогер-педагог Елена Куликова работает со многими чадами звезд российского шоу-бизнеса. Консультация у Куликовой стоит пять тысяч рублей, а разовое занятие обойдется в 2000-3500 рублей. При этом обычные клиенты, скорее всего, будут заниматься у других педагогов школы Куликовой.

Домработницы получают у российских селебрити от 75 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц. О ценах на услуги домработниц рассказала ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. По ее мнению, такая оплата труда слишком завышена.