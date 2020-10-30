Россияне стали активнее закупаться товарами первой необходимости

Москва, 30 октября. Вероятность введения новых ограничительных мер из-за коронавируса побудила почти треть россиян закупиться товарами впрок.

Как пишет РИА Новости, 20% россиян закупаются товарами первой необходимости, 12% опасаются закрытия непродовольственных магазинов, поэтому закупались товарами других категорий.

Исследование проводилось среди совершеннолетних россиян разных городов страны. В опросе приняли участие 1611 человек.

Ранее диетолог рассказал о полезных продуктах во время борьбы с COVID-19. Большую роль в укреплении иммунитета играет витамин D. Он содержится в печени трески, рыбе, желтке, сливочном масле. Для восполнения суточной нормы достаточно съесть один бутерброд с печенью трески. Также стоит включить в рацион витамины A и C.