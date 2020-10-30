Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе

Москва, 30 октября. Слухи о романе с продюсером Константином Меладзе беспочвенны, заявила певица Эрика Герцег.

Артистка дала интервью YouTube-каналу «Balu KZ». В ходе беседы она призналась, что очень разозлилась из-за слухов о романе с Меладзе.

«Я была в шоке, начала плакать, я не знала, как скрыть эмоции», — рассказала Герцег.

Справиться со стрессом ей помогал гражданский муж. Он отметил, что артистка должна радоваться бесплатному пиару и не беспокоиться из-за ситуации. Однако певица не послушала мужа и продолжала негативно реагировать на слухи.

В интервью Герцег предположила, что слухи были запущены ради рекламы супруги Константина Меладзе Веры Брежневой. Она отметила, что лично не знакома с Брежневой и ее конкуренткой себя не считает.

Ранее Эрика Герцег отправилась в Казахстан, чтобы начать сольную карьеру. Исполнительница сообщила, что приехала в Алматы и уже начала работу с лейблом CORD Entertainment. Поездку она назвала «большой мечтой» и сообщила, что сейчас ее окружили молодые и талантливые люди.