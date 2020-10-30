Эксперт назвал лучший способ изменить геолокацию на смартфоне

Москва, 30 октября. Лучшим и самым безопасным способом изменить геолокацию на смартфоне будет использование VPN-сервисов, сообщил эксперт Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам специалиста по тестированию цифровых продуктов, сервис позволяет избежать разницы в цене на видеоигры и авиабилеты, стоимость которых может различаться в зависимости от региона. Но некоторые магазины считают использование VPN нарушением правил, предупредил Кузьменко.

Также сервис позволяет шифровать и защищать данные, например, при пользовании мобильным банком с публичной сети Wi-Fi. Кроме того VPN увеличивает уровень безопасности и конфиденциальности, подчеркнул эксперт.

Однако следует убедиться, что угрозы смартфону не представляет само приложение, предупредил Кузьменко. Приложения VPN он рекомендовал использовать только от известных производителей.

В то же время эксперт напомнил, что использование VPN для обхода заблокированных Роскомнадзором сайтов и прочих противозаконных целей нелегально. Легальность самих VPN-сервисов специалисты называют неопределенной, пишет «Прайм».

Ранее программисты выяснили, что популярные мессенджеры оказались опасны из-за одной простой функции.