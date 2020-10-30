В Таджикистане прошла инаугурация Эмомали Рахмона

Душанбе, 30 октября. Инаугурация президента Эмомали Рахмона, вновь избранного на недавнем голосовании, прошла в Таджикистане.

Церемонию, состоявшуюся во Дворце наций, показал в прямом эфире государственный канал «Таджикинстан». Рахмону вручили президентские символы, в том числе штандарт. Продолжение церемонии состоится в резиденции таджикского правительства в Душанбе — дворцовом комплексе «Кохи Сомон».

Во время церемонии глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода вручил Рахмону удостоверение президента. Кроме того, глава государства получил Знак президента Таджикистана от председателя Конституционного суда страны Абдулхафиза Ашурзода. Этот знак является символом президентской власти.

На минувших выборах Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов избирателей. Явка на голосование составила 85,39%.