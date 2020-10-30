Киев, 30 октября. Итоги местных выборов в Украине разочаровали бывшего министра юстиции страны Елену Лукаш.

В эфире телеканала «112 Украина» она отметила, что успех региональных партий на выборах свидетельствует об отсутствии партии государственного масштаба. Лукаш заявила о продолжении «феодализации» Украины.

«Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина», — отметила Лукаш.

Экс-министр считает, что жители регионов, пострадавшие от пандемии коронавируса, больше не верят центральной власти и надеются на местных лидеров.

Ранее украинский политолог предсказал «развал» Украины в ближайшие пять лет. Политолог подчеркнул, что народ продолжает поддерживать марионеток Запада и преступников, по этой причине в стране будет становиться только хуже.