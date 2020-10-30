Иностранцы смогут бесплатно лечиться от коронавируса в России

Москва, 30 октября. Каждому иностранцу в РФ гарантирована бесплатная медицинская помощь. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы (ДЗМ).

Представители ДЗМ уточнили, что иностранцы могут бесплатно лечиться от коронавируса, поскольку эта инфекция внесена в список общественно опасных заболеваний. Это значит, что ее лечение должно быть полностью подконтрольно государству.

Помощь мигрантам в России должна оказываться в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако иностранцам, которые работают по патентам, то есть гастарбайтерам из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Молдавии и Украины, полис ОМС не положен. Вместо него они обязаны иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС), который не предусматривает лечение от болезней, представляющих угрозу для окружающих.

Несмотря на это, если болезнь или травма представляет угрозу для жизни человека, медицинские учреждения обязаны предоставить бесплатную экстренную помощь каждому, независимо от наличия полиса ОМС или ДМС.