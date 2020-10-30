Биржевые индексы в США показали умеренный рост после резкого падения

Вашингтон, 30 октября. Американские фондовые индексы показали в четверг умеренный рост на фоне резкого падения в среду.

Добиться этого удалось благодаря экономическим показателям. Во-первых, число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на прошлой неделе, во-вторых, ВВП США за третий квартал показал рост.

Так, например, Dow Jones Industrial Average прибавил 139,16 пункта, достигнув отметки в 26659,11 пункта. S&P 500 набрал 39,08 пункта и дорос до 3310,11 пункта. Nasdaq Composite показал рост на 180,72 пункта, достигнув 11185,59 пункта. Отмечается, что все эти индексы способны завершить неделю со значительным падением.

На днях наблюдалось резкое падение ключевых индексов на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне данных об усилении пандемии коронавируса нового типа.