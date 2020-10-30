Ученые обнаружили у животных 850 тысяч опасных для людей вирусов

Лондон, 30 октября. Птицы и млекопитающие могут переносить до 850 тыс. вирусов, которые способны спровоцировать пандемию. Об этом сообщает Daily Mail.

Международная группа из 22 экспертов в области вирусологии, экологии и биологии представили доклад на семинаре Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES).

По данным ученых, около 540–850 тыс. передающихся людям вирусов могут иметь приматы, грызуны и летучие мыши. Согласно их расчетам, существует риск возникновения около пяти новых болезней каждый год. Пандемический потенциал может иметь каждая из них.

Авторы доклада подчеркивают, что обвинять в возникновении этих болезней дикую природу было бы неправильно. По их мнению, пандемии, включая COVID-19, вызваны деятельностью человека, а также его воздействием на окружающую среду.

«Те же виды деятельности человека, которые вызывают изменение климата и утрату биоразнообразия, также создают риск пандемии из-за своего воздействия на нашу окружающую среду», — говорится в докладе.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет специальные нити, которые протягивает от пораженных клеток к соседним.