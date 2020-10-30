Юристы и топ-менеджеры испытывают наибольшие проблемы с поиском работы

Москва, 30 октября. Специалисты сервиса HeadHunter назвали профессии, представителям которых искать работу сложнее всего. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным сервиса, последние три года оценка сложности поиска работы соискателями остается примерно на одном уровне. Ее падение было незаметным. В настоящее время индекс начал восстанавливаться, установившись на уровне -0,4.

О сложностях с поиском работы в профессиональной области рассказали 73% участников исследования, 19% респондентов испытывает легкость в трудоустройстве. Наиболее проблематичным поиск работы по специальности называют соискатели из Москвы (-0,44) и Петербурга (-0,42). Жители Юга и Северного Кавказа имеют меньше проблем (-0,37).

Наибольшие проблемы с поиском работы испытывают специалисты из юридической сферы (-0,61) и сферы высшего менеджмента (топ-менеджерам) (-0,59). Меньше всего сложностей отмечают в сфере продаж (-0,22) и рабочего персонала (-0,26).

Исследование проходило в России с 21 сентября по 25 октября текущего года среди 20,7 тысячи соискателей.

Ранее гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова заявила, что чтобы не попасть под сокращение во время удаленной работы, необходимо демонстрировать начальству эффективность своего труда.