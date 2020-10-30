Одинокой 95-летней пенсионерке оказали помощь в рамках проекта «Демография»

Самара, 30 октября. Пенсионерка Минслу Сафина в 2011 году потеряла своего родственника. Благодаря национальному проекту «Демография» она обрела приемную семью.

Пожилая женщина родилась в Республике Татарстан. У нее не было своих детей, поэтому ухаживать за ней было некому. В 2011 году у пенсионерки умер ее родственник, тогда она поехала в деревню Долиновка к семье Минидрии Музаферовны, отец которой был дальним родственником Сафиной.

Минслу попросилась пожить в доме 40 дней, однако она находится там по сей день. Женщины заключили договор в рамках проекта и создали приемную семью. Пенсионерка получает полноценный уход и помощь.

Самарская область является одним из первых субъектов в России, где был реализован региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В этом регионе приемные семьи создаются с 2009 года.