Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября

Москва, 30 октября. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями октября стали ветеринар и монтажник-установщик искусственного камня, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Согласно исследованию, ветеринарному врачу вызывной службы предлагают зарплату 300 тысяч рублей в месяц, при этом у специалиста должен быть опыт работы от года. В обязанности ветеринара войдут осмотр животных и диагностирование их болезней, лечение и вакцинация, консультирование хозяев. Также специалисту готовы предложить сменный график или вахтовый метод работы, иногородним соискателей могут помочь с жильем, пишет РИА Новости.

Монтажник-установщик изделий из искусственного камня может получать до 250 тысяч рублей в месяц. Специалисту придется устанавливать нестандартные изделия из акрилового камня и кварцевого агломерата. Для отклика на вакансию нужно иметь опыт работы от года, опрятный внешний вид и инструменты.

Зарплату до 200 тысяч рублей в месяц обещают стоматологу, у которого опыт работы будет как минимум пять лет. На зарплату от 180 тысяч рублей также может рассчитывать разработчик в сервисе «СберАвто».