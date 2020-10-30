Автомобилистов России будут штрафовать за ОСАГО без техосмотра

Москва, 30 октября. Штраф грозит российским автолюбителям, купившим ОСАГО с 1 марта и не прошедшим техосмотр до 31 октября.

Об этом заявили страховые компании изданию «Известия». Штрафные санкции могут начаться с 1 ноября текущего года.

Отмечается, что 31 октября заканчивается отсрочка, которую правительство РФ предоставило из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, отсутствие техосмотра может привести к серьезным последствиям. Если гражданин попадет в страховой случай, то возмещение, предусмотренное страховкой, должен будет выплатить виновник ДТП.

Ранее в России вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО. Теперь россияне могут приобрести его через финансовую платформу. Стоимость полиса, рассчитанная через маркетплейс, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, а за его оформление финансовая платформа не будет брать комиссию с владельцев авто.