Жители России предпочли смотреть зарубежные фильмы во время пандемии

Москва, 30 октября. Зарубежное кино стало лидером по просмотрам в онлайн-кинотеатре компании «Мегафон».

Компания опубликовала отчет о просмотрах сериалов и кинолент на своей платформе. Выяснилось, что россияне предпочитают российские сериалы зарубежным — 53% против 47%. При этом лидирует российский проект «Содержанки». Примечательно, что среди иностранных сериалов первыми стали «Друзья», стартовавшие 25 лет назад.

Однако с полнометражными картинами ситуация оказалась противоположной. 95% россиян предпочли киноленты зарубежного производства. Лидером стал недавний детектив «Достать ножи». В топ-3 вошли драма «Джокер» и комедийный боевик «Джентльмены». «Союз спасения» стал единственным российским фильмом, вошедшим в десятку лучших по просмотрам на платформе.

Ранее россияне назвали самые удачные экранизации книг. Лидером стали фэнтези-фильмы по «Гарри Поттеру». На втором месте расположилась экранизация трилогии «Властелин колец». Тройку лидеров замкнула «Зеленая миля» по произведению Стивена Кинга.