Появился первый трейлер фильма о пандемии коронавируса «Певчая птица»

Москва, 30 октября. Первый трейлер триллера «Певчая птица» от режиссера Адама Мэйсона появился в Сети. Видео доступно на YouTube-канале кинокомпании STXfilms.

Картина рассказывает о паре Нико и Саре, которые оказались в разлуке из-за коронавируса. Молодой человек вынужден жить отдельно от возлюбленной, поскольку у нее нет иммунитета к опасной инфекции. Действие фильма происходит в 2024 году, когда мир уже несколько лет живет в режиме самоизоляции, пытаясь спастись от мутированного вируса COVID-23.

Фильм, продюсером которого выступил режиссер «Армагеддона» и «Трансформеров» Майкл Бэй, сейчас находится на стадии постпродакшн. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Кей Джей Апа и София Карсон. Дата премьеры фильма пока не определена.