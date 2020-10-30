Россияне рассказали, готовы ли они к переезду ради работы

Москва, 30 октября. Каждый десятый россиянин готов к переезду ради работы, говорится в материалах исследования сервиса «Работа.ру».

Число соискателей на сервисе «Работа.ру», готовых переехать в другой город ради работы, сократилось в третьем квартале. В первом квартале 2020 года 13% от общего числа соискателей были готовы к переезду, в третьем квартале — 11%.

Отмечается, что 82% соискателей, готовых к переезду, живут в Москве, 11% — в Петербурге, 7% — в других городах России. Чаще всего резюме с пометкой «готов к переезду» можно было увидеть у жителей Калуги, Краснодара, Уфы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и Омска.

Как отметил коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий, часть специалистов перешла на дистанционный формат работы, поэтому им не нужно никуда переезжать. Часть россиян не готова к переезду в другой регион из-за кризиса, вызванного новым типом коронавируса, добавил специалист.

«С началом пандемии многие работники вернулись в родные города и страны из-за приостановки деятельности некоторых компаний», — пояснил Корицкий.

По его словам, у граждан нет уверенности и гарантий, что для работы не будет никаких преград, в связи с этим откладывается решение о переезде.