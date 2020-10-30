Названы самые грязные места в гостиницах

Лондон, 30 октября. Сотрудник отеля назвал места в гостиничных номерах, которые могут оказаться самыми грязными. Об этом сообщает британское издание Express.

Оставшийся анонимом работник отеля отметил, что из-за коронавируса по всему миру пересматривают технологии уборки. Но в гостиничных номерах остается несколько мест, которые могут быть довольно грязными.

«Стаканы для зубных щеток не всегда моют из-за спешки, часто их просто ополаскивают», — сообщил сотрудник отеля.

Слой пыли внутри могут иметь чашки, которыми могли не пользоваться в течение некоторого времени.

Также в ходе уборки из виду часто упускают пульт от телевизора. Однако эта проблема уже осталась в прошлом, уточнил эксперт. Отели ввели новые режимы клининга номеров, когда вновь открылись после приостановки работы.

Теперь усиленной дезинфекции подвергаются некоторые «сенсорные зоны», в том числе телевизионные пульты, выключатели света и дверные ручки.

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