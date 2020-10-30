Найдено письмо родственника Николая II с деталями убийства Романовых

Лондон, 30 октября. Письмо, написанное родственником российской императорской семьи лордом Луисом Маунтбеттеном, было опубликовано в Великобритании.

Как пишет Daily Mail, лорд Маунтбеттен был племянником жены императора Николая II Александры Федоровны и дядей супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.

В тексте лорд опровергает версию, по которой дочь Николая II Анастасия могла выжить после расстрела семьи в Екатеринбурге.

«Не может быть никаких сомнений в том, что моя двоюродная сестра, великая княжна российская Анастасия, была убита вместе с остальными членами ее семьи, хотя в ее случае смерть наступила не сразу, ее убили ударами штыков», — написал Маунтбеттен.

В 1922 году польская сельхозработница Анна Андерсон заявила, что она является Анастасией, выжившей после расстрела. Однако апелляционный суд Германии выяснил, что ее настоящее имя — Франциска Шанцковска, простая рабочая с психическим расстройством.

В письме Маунтбеттен сообщает, что заявление девушки вызвало «долгие и дорогостоящие тяжбы». Сам лорд заинтересовался делом и вложил тысячи фунтов на разоблачение Шанцковской.

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