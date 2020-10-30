Певица Слава призналась, что выпивает перед концертами

Москва, 30 октября. Популярная певица Анастасия Сланевская, известная многим как Слава, поговорила с журналисткой Аленой Жигаловой на тему отношения к спиртным напиткам.

Во время режима самоизоляции артистка часто выкладывала в Сеть видео, на которых она показывала, как развлекается при помощи алкоголя. Алена Жигалова спросила у певицы, не считает ли она, что тем самым пропагандирует употребление спиртных напитков. Звезда дала на этот вопрос отрицательный ответ.

«У нас предвзятое отношение к этому вопросу. Взять в пример хотя бы Италию, Германию, Австрию — там и сиеста, а если обед, то обязательно с бокальчиком вина. Ничего плохого в этом нет, если ты не алкоголик и если ты не пьешь водку», — сообщила Сланевская.

Артистка отметила, что у нее не было проблем с алкоголем. Она добавила, что сдала генетический анализ. Он показал, что организм Анастасии не отравляется спиртными напитками. Знаменитость призналась, что может пить бесконечно.

Слава также сообщила, что перед выступлениями немного выпивает из-за волнения. Она отметила, что постоянно переживает по поводу своих концертов, даже невзирая на тот факт, что поет на сцене уже почти 20 лет. Звезда рассказала, что алкоголь помогает ей хорошо взять первую ноту. По этой причине она позволяет себе выпить перед концертами.