Роспотребнадзор рассказал, когда пациент с COVID-19 наиболее заразен

Москва, 30 октября. Пациент с COVID-19 наиболее заразен в первый день заболевания и за двое суток до появления симптомов, заявила представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала РИА Новости, что человек остается крайне заразным в течение первых пяти дней после заболевания.

«В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни», — уточнила Пшеничная.

Профессор добавила, что в более поздние сроки передача вируса другому человеку практически не совершается. Обычно распространение коронавируса происходит воздушно-капельным путем во время разговора. На выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц.

Предотвратить распространения вируса можно только с помощью защитных средств. Маски препятствуют выдыханию зараженных частиц, заметила Пшеничная.