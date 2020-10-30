В России появятся самостоятельно дозирующие лекарства ингаляторы

Москва, 30 октября. Умные цифровые ингаляторы появятся в московских клиниках в конце 2020 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ» сообщает РИА Новости.

В Забайкальском крае уже стартовал пилотный проект с цифровыми ингаляторами, его планируется расширить и на столицу до конца года. В пресс-службе отметили, что систему «Живое дыхание» разработала входящая в НТИ компания.

«Это первые умные устройства, которые оцифровывают весь процесс использования — они рассчитывают дозу препарата и подтверждают факт его приема, что позволяет врачам четко контролировать лечение», — сообщил представитель пресс-службы «Платформы НТИ».

Он отметил, что уже готовы сценарии применения ингаляторов для помощи пациентам с COVID-19. В конце года их проверку планируют запустить в государственных и частных клиниках Москвы.

Директор по развитию «Живого дыхания» Антон Мельников отметил, что в очаг воспаления не попадает от 25% до 65% дозы с обычных ингаляторов. Новые устройства позволяют лекарствам достигать пораженных отделов легких.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что суточный прирост новых случаев коронавируса на пике заболевания может составлять до 20 тысяч.