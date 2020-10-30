Отлитую в честь убийства Цезаря монету продали за 3,5 млн долларов

Лондон, 30 октября. Золотая монета, отчеканенная Марком Юнием Брутом в 42 году до нашей эры после убийства Юлия Цезаря, была продана за 3,5 миллиона долларов.

Сделка произошла на одном из аукционов в Великобритании, организатором выступила компания Roma Numismatics.

На лицевой стороне монеты изображен профиль Брута с вычеканенной вокруг надписями BRVT IMP, что означает «Военачальник Брут», и L PLAET CEST (имя главы монетного двора в Древнем Риме).

На обратной стороне вычеканена надпись EID MAR или «Мартовские иды» (Юлий Цезарь был убит 15 марта). Кроме того, на стороне изображены два кинжала и фригийский колпак, который выдавали рабам после получения свободы.

Сейчас известно о 88 серебряных и всего трех золотых подобных монетах. Две золотые сейчас находятся в Британском музее и Немецком федеральном банке.

Проданная на аукционе монета находилась в коллекции швейцарского археолога XIX века барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена.

Ранее первое издание книги о Гарри Поттере продали за 60 тысяч фунтов. Это одна из 200 книг, которые не хранились в школе или в библиотеке, поэтому может похвастаться хорошим состоянием. Принадлежность к первому изданию эксперты выявляли по наличию в книге особых опечаток, их нет в последующих изданиях.