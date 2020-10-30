На Украине рассказали о мести «Слуги народа» за унижение на выборах

Киев, 30 октября. Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» растеряли полученный в прошлом году мандат народного доверия, считает юрист Елена Лукаш.

Эксперт отметила, что глава государства и его партия на президентских и парламентских выборах «получили невероятный мандат народного доверия». Им помог гнев народа на экс-президента Украины Петра Порошенко.

По мнению Лукаш, команда Зеленского реализует «все программы вашингтонского обкома» полностью забыв о собственных избирателях, обидела практически все электоральные группы и «испаскудила» все сферы жизни.

Юрист считает, что это стало причиной «унижения» партии Зеленского на новых выборах, на которых в «Слугу народа» не вступил «ни один вменяемый мэр города-миллионника».

Лукаш заявила, что «получив такую пощечину» президентская вертикаль начала мстить. «Пошли вверх тарифы», были сняты ограничения на выплаты международным эмиссарам «Нефтегаза» и приняты другие спорные решения.

Эксперт подчеркнула, что если произойдет новый «майдан», силовики не станут защищать власть.

«…этой власти надеяться на силовиков невозможно. Да у Зеленского и нет своих силовиков. Не знаю, кто из силовиков уже не смотрит направо-налево для формирования своего представления о своем будущем в стране без Зеленского», — цитирует Лукаш «ПолитНавигатор».

Ранее работу Зеленского оценил депутат Рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.