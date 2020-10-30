В РФ выделят 25 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Москва, 30 октября. Российский кабмин за октябрь выделит из резервного фонда Министерству здравоохранения около 25 млрд рублей. Эти средства пойдут медикам, борющимся с COVID-19.

Об этом говорится в двух проектах распоряжений правительства России по перераспределению бюджетных денег в 2020 году.

Согласно первому распоряжению, будет направлено 8,69 млрд рублей за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников, оказывающих медпомощь гражданам с коронавирусом.

Второй проект распоряжения гласит, что 16,1 млрд рублей выделят для стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь гражданам с COVID-19.