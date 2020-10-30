Ученые ДВФУ рассказали о влиянии COVID-19 на организм после выздоровления

Москва, 30 октября. Поражение внутренних органов может стать последствием перенесенного коронавируса. Об этом заявили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Исследователи рассказали «Известиям», что «отложенный эффект» может проявить себя даже в том случае, если у пациента во время заражения коронавирусом не было никаких явных симптомов. Соответствующий вывод ученые сделали на основе результатов анализа более 100 образцов биоматериала пациентов, у которых перед смертью был диагностирован COVID-19.

«Вирус попадает на эпителий, где размножается, а потом выходит в кровь и атакует мишени, которыми может выступать как внутренний эпителий (ЖКТ, легкие, мочеполовая система), так и красные кровяные тельца — эритроциты», — пояснила руководитель исследования, профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева.

Ученые сделали предположение, что основной целью вируса может быть красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, отвечающий за миграцию созревающих эритроцитов в кровь.

«Именно по этой причине с клетками иммунитета происходят странные вещи, а в тканях различных органов мы находим мегакариоциты — очень крупные клетки костного мозга», — добавила Рева.

Исследователи считают, что через длительный промежуток времени, у пациентов, которые переболели COVID-19, могут проявиться повреждения в селезенке, почках и печени.