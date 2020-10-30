В Омске появится координационный центр для служб скорой помощи

Омск, 30 октября. Единый координационный центр для служб скорой помощи создадут в Омской области, сообщил заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин.

Заместитель министра Минздрава вместе с замруководителя Росздравнадзора Дмитрием Павлюковым прибыли в Омск с проверкой по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Поводом для проверки стал инцидент, произошедший 27 октября, когда два экипажа машины скорой помощи привезли пожилых пациентов с подозрением на коронавирус к зданию регионального Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят пациентов по городу, поскольку больницы отказываются их принимать. Впоследствии больные были госпитализированы.

Камкин отметил, что в основном жители региона получают помощь в медицинских организациях города, заторы возникают, когда потоки скрещиваются в одной медицинской организации, и таким образом появляются очереди на госпитализацию. Он уверен, что разрешить проблему поможет единый координационный центр.

«Эти ситуации можно предупредить, если будет создан единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, которых планируется госпитализировать из районов, и он будет управлять потоками», — сказал заместитель министра.

Он добавил, что на сегодняшний день в Омской области создан достаточный резерв лекарств и мест в больницах. Также омский Минздрав разработает новый регламент, в котором будут определены ответственные за подачу сведений о наличии свободных мест в клиниках.