Энергетики выступили против установки «умных» счетчиков

Москва, 30 октября. Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний выступила против поголовной установки «умных» счетчиков в домах.

Соответствующее предложение она направила в Государственную думу, пишут «Известия». С 1 июля 2020 года поставщики электричества должны за свой счет менять поломанные счетчики в многоквартирных домах. При этом с 2022 года все устанавливаемые счетчики должны быть «умными».

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний считают, что для каждой отдельной квартиры это делать не надо. Это следует делать либо во всем доме, либо совсем нигде.

Ранее россиянам сообщили, на сколько могут вырасти коммунальные платежи. Согласно документу, предельный рост тарифов на электричество должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года.