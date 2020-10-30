Роспотребнадзор назвал возможное число заболеваний на пике COVID-19

Москва, 30 октября. Суточный прирост новых случаев коронавируса на пике заболевания может составлять до 20 тысяч. Такой прогноз озвучили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ожидают, что на пике заболеваемости в России будет фиксироваться около 20 тысяч новых пациентов с COVID-19. После этого в стране должен начаться процесс стабилизации эпидемиологической обстановки, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от граждан. Важно, чтобы россияне строго следовали всем рекомендациям и соблюдали меры профилактики, пояснила Пшеничная.

Говорить о начале стабилизации можно будет только в том случае, когда на протяжении восьми дней суточные показатели будут неизменными. Индекс распространения вируса при этом не должен составлять больше единицы.