Ким Кардашьян раскритиковали за роскошную вечеринку на частном острове

Вашингтон, 30 октября. Пользователи соцсетей раскритиковали Ким Кардашьян за роскошное празднование дня рождения на частном острове во время пандемии коронавируса.

Звезда попросила близких друзей изолироваться на карантин, после чего вывезла всех частным самолетом на остров праздновать ее 40-летие. Фотографии с вечеринок на пляже, на которых сама виновница торжества и гости присутствуют без масок возмутили пользователей соцсетей.

«После двух недель многочисленных анализов, попросив всех посидеть на карантине, я удивила мой ближний круг поездкой на частный остров, где мы могли притвориться, что все нормально, лишь на короткий момент», — отметила звезда.

Подписчики Кардашьян в Instagram возмутились бесчувственностью звезды, которая устроила роскошную вечеринку «для своих», тогда как экономический кризис на фоне пандемии бьет по простым людям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 27 Окт 2020 в 10:59 PDT

«Люди умирают! Но, конечно, хвастайся. Отвратительно», «Перестань стыдить бедных людей», «Мне нравится, как элита не вынуждена дистанцироваться от общества или носить маски. Называю это лицемерием», — писали возмущенные пользователи.

Ранее бизнесвумен, сестра Ким Кардашьян Хлои призналась, что заразилась коронавирусом.