США признали неэффективность системы обороны от гиперзвукового оружия РФ

Вашингтон, 30 октября. Американская система обороны не способна в полной мере защитить США от гиперзвукового оружия России. Об этом заявил генерал ВВС Глен Ванхерк.

Он отметил, что Россия и Китай сейчас находятся в фазе разработки гиперзвукового оружия. Вместе с этим Москва уже поставила на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету «Авангард». По его словам, США необходимо признать, что система обороны страны не соответствует прогрессу в сфере оборонного потенциала.

«Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны», — передает слова Ванхерка пресс-служба Пентагона.

Американский генерал призвал коллег думать о способах предотвращения возможных боевых действий. Ядерная триада продолжает быть основой обороны, но необходимо думать не только о возмездии.