Ученые из США нашли еще один симптом коронавируса

Вашингтон, 30 октября. Коронавирус может проявляться появлением раздражения на пальцах ног. Об этом заявили американские ученые.

Результаты исследования показали, что у некоторых пациентов с коронавирусом появлялось раздражение на ногах. Особенно это касалось пальцев ног, которые сильно краснели. Ученые сравнили этот симптом с обморожением конечностей, передает The Telegraph.

Обычно это явление продолжается от одной до четырех недель, однако в ряде случаев оно сохраняется несколько месяцев. При тяжелой форме раздражение приводило к опуханию стоп.

Специалисты Международного COVID-19 дерматологического реестра уже фиксировали подобные симптомы при заражении коронавирусом. У некоторых пациентов наблюдались воспаления стоп.