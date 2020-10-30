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Американские ученые обнаружили еще один симптом коронавируса

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Ученые из США нашли еще один симптом коронавируса

Вашингтон, 30 октября. Коронавирус может проявляться появлением раздражения на пальцах ног. Об этом заявили американские ученые.

Результаты исследования показали, что у некоторых пациентов с коронавирусом появлялось раздражение на ногах. Особенно это касалось пальцев ног, которые сильно краснели. Ученые сравнили этот симптом с обморожением конечностей, передает The Telegraph.

Обычно это явление продолжается от одной до четырех недель, однако в ряде случаев оно сохраняется несколько месяцев. При тяжелой форме раздражение приводило к опуханию стоп.

Специалисты Международного COVID-19 дерматологического реестра уже фиксировали подобные симптомы при заражении коронавирусом. У некоторых пациентов наблюдались воспаления стоп.

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