ЦПВС сообщил о 44 обстрелах в Идлибской зоне деэскалации за сутки

Дамаск, 30 октября. Всего за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 44 обстрела со стороны запрещенной в РФ террористической организации Джебхат ан-Нусра1.

Согласно данным Российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике (САР), наибольшее количество обстрелов пришлось на провинцию Идлиб. Всего там было зафиксировано 34 нападения. Еще шесть атак пришлись на Латакию и четыре на Алеппо.

Российский Центр по примирению в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций с использованием оружия и начать движение в сторону мирного урегулирования ситуации в районах, находящихся под их контролем.

1 Организация запрещена на территории РФ.