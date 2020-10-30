Телеведущая Ксения Бородина опубликовала снимок с «беременным» животом

Москва, 30 октября. Ксения Бородина высмеяла журналистов, распространивших слухи о ее «беременности». Телеведущая дерзко ответила СМИ, выложив фото с накладным животом.

Слухи о третьей беременности Бородиной впервые появились около двух недель назад. Телеведущая опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию в одежде свободного кроя. Немного увеличившаяся область вокруг живота и стала поводом для сплетен. Поклонники тут же начали поздравлять Бородину со скорым пополнением и выразили свою радость. Новость подхватил ряд СМИ.

Бородина решила прекратить сплетни и поставила точку в этой истории. Она опубликовала фотографию с накладным животом и сопроводила его саркастичным комментарием.

«Журналисты и «правдаПаблики» бегом к роддому. Ребятеночек на подходе!», — написала звезда

Некоторые фанаты оценили юмор Бородиной и порекомендовали ей не обращать внимания на слухи. Однако другие вновь купились на сарказм женщины.

«Да там тройня точно», — предположил фанат.

«Остренький живот. Точно пацан», — пошутил второй.

«Блин, Ксения, я чуть со стула не упал», — написал третий.

«Ксения, у Вас там два ребетеночка», — прокомментировал подписчик.

Сейчас Бородина воспитывает двух девочек. Первый ребенок родился в 2009 году, второй — в 2015.