Москва, 30 октября. Datsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford вошли в топ-5 самых отзываемых марок машин в Российской Федерации в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Росстандарта.

Росстандарт с начала текущего года согласовал 116 отзывных кампаний, направленных на предотвращение возможного вреда при использовании автомобилей. Всего отзыву подлежали 495 тысяч машин, передает газета «Известия». У японского Datsun зафиксирован самый масштабный отзыв в 2020 году. У этих транспортных средств возникли проблемные ситуации с подушками безопасности.

Второе место занял отечественный АвтоВАЗ с отзывом более 90 тысяч моделей Lada Xray и Lada Vesta. Эксперты связывают эту проблему с вероятным повреждением элемента топливного трубопровода. Тройку лидеров замкнула Toyota с отзывом более 82 тысяч автомобилей. Четвертое строчка досталась Hyundai, а пятая — Ford.