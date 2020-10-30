Киевский политолог предрек развал Украины в ближайшую «пятилетку»

Киев, 30 октября. Украина может расколоться на множество кусков, если существующие тенденции в украинской политике будут сохраняться, заявил киевский политолог Александр Семченко.

По словам специалиста, если заложенный тренд «будет продлен на пять лет», Украина может развалиться. Он отметил, что не хотел бы такого исхода, так как в первую очередь хаос бьет по простым людям. Однако Семченко признал, что «переломить ситуацию сейчас невозможно».

«Если тренд, который заложен сейчас, будет продлен на пять лет, то не факт, что будет Украина. Возможно, она развалится, и растянут по кускам», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что народ продолжает поддерживать марионеток Запада и преступников, по этой причине в стране будет становиться только хуже.

«Людей все равно продолжают дурить, и, исходя из всего того, что мы видим, будет еще хуже. Казалось бы, что хуже некуда, но хуже будет», — цитирует Семченко «ПолитНавигатор».

На Украине 25 октября состоялись местные выборы. В ходе голосования жители страны избрали 22 областных совета, 119 районных советов, а также советы объединенных территориальных общин. Окончательные результаты регионального избирательного процесса будут известны только 6 ноября.

Руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что результаты выборов сильно сказались на политической ситуации в стране и фактически отбросили Украину на несколько сотен лет назад.