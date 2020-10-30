Кинг поделился впечатлениями от просмотра сериала «Утопия»

Нью-Йорк, 30 октября. Американский писатель Стивен Кинг посмотрел несколько эпизодов «Утопии». Он считает, что сериал станет «удовольствием не для всех».

Сериал «Утопия» стартовал на платформе Amazon Prime в начале октября. Первый сезон включает в себя восемь эпизодов. Кинг отметил, что нашел время для просмотра нескольких серий.

Писатель признался, что проникся сюжетом «Утопии». Однако он понимает, что в условиях пандемии сериал может понравиться не всем. Кинг описал его как пугающий, мощный и местами смешной проект.

«Сюжет разворачивается постепенно, и в итоге страсти ощутимо накаляются, я бы сравнил такую схему с переворачиванием страниц книги», — написал он на своей странице в Twitter.

Сюжет сериала «Утопия» основан на теме всемирного заговора и пандемии. Он является ремейком одноименного британского сериала, который выходил на экранах в 2013–14 годах.