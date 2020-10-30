Академик РАН Шляхто рассказал о влиянии «уровня счастья» на COVID-19

Москва, 30 октября. Человек реже встречается с коронавирусом там, где «уровень счастья» выше. Об этом «Известиям» заявил глава НМИЦ им. В. А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

Ученый отметил, что в условиях пандемии следует активно мотивировать население к поддержанию здорового образа жизни и хорошего настроения.

«COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. Эмоциональную составляющую тоже надо не упускать из виду», — подчеркнул Шляхто

Кроме того, для профилактики коронавируса академик регулярно принимает различные микроэлементы и витамины. Он напомнил об итальянских и мексиканских исследованиях, в которых говорится, что у многих пациентов с COVID-19 наблюдался дефицит витамина D.

«Прежде мы рассматривали витамин D как гормон, который регулирует фосфорно-кальциевый обмен и предотвращает рахит и остеопороз», — уточнил директор НМИЦ им. В. А. Алмазова.

Шляхто добавил, что витамин D также влияет на иммунную систему и сердечно-сосудистые заболевания.

Недавно специалисты составили список продуктов, в которых есть полезные для человеческого организма витамины. Эксперты рекомендуют включить в рацион питания морепродукты, цитрусовые, цветные овощи, орехи и фрукты, передает Infox.ru.