США хотят продать 50 истребителей F-35 ОАЭ

Вашингтон, 30 октября. Госдеп США уведомил Конгресс о поддержке предложения продать Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) 50 ударных истребителей F-35, сообщает Bloomberg.

Источники агентства оценивают сумму сделки в 10,4 миллиарда долларов. Против поставок самолетов ОАЭ возражал Израиль. Но 23 октября министр обороны страны Бени Ганц и премьер-министр Биньямин Нетаньяху сняли возражения.

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель заявил, что одобрение Конгресса США не гарантировано, так как «спешка с этими продажами не в чьих-либо интересах». Кроме беспокойства о сохранении превосходства Израиля он отметил, что технологии F-35 должны быть защищены от «величайших глобальных противников» США.

СМИ сообщили, что военное руководство Соединенных Штатов отложило на неопределенный срок запуск масштабного производства F-35 из-за задержки с проведением испытаний.