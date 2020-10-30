В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19

Москва, 30 октября. Организм становится более восприимчивым к вирусным инфекциям из-за переохлаждения во время плохой погоды. Об этом заявила профессор Наталья Пшеничная.

Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что погодные факторы влияют на заболеваемость COVID-19.

«Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям», — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Эксперт напомнила, что осложнять течение вызываемой коронавирусной инфекцией болезни может наличие в организме других вирусов.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что работодатель несет ответственность за безопасность сотрудников на рабочем месте.