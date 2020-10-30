Певица Слава в облегающем платье «повертела хвостиком» на видео

Москва, 30 октября. Певица Слава показала поклонникам в социальной сети Instagram свою модельную походку. Она продефилировала в облегающем платье и покачала бедрами на камеру.

Оператор снял проходку певицы на телефон. Исполнительница в компании двух стройных девушек в сексуальных костюмах прошествовала несколько метров. Пикантность состоит в том, что видеозапись снята со спины, а во время проходки представительницы прекрасного пола вызывающе качают ягодицами. «Массовка» Славы нарядилась в короткие шортики. Во время их движения поклонники смогли увидеть стройные ноги и округлые бедра.

Однако внимание фанатов приковала фигура Славы. Платье в пол не смогло скрыть достоинства певицы, к тому же в конце ролика она завлекающе «помахала хвостиком» при съемке крупным планом. Под постом исполнительница написала всего два слова.

«Уходим красиво», — прокомментировала проходку Слава.

Подписчики не прошли мимо привлекательного видео любимой певицы. Они оставили массу хвалебных комментариев под записью, выразив свое восхищение.

«У нее самая-самая красивая оппа», — прокомментировал фанат.

«Козырной проход!» — согласился другой подписчик.

«Самая красивая попа у Славы, прошу прощения, но остальные дамы ни о чем», — пришла к выводу фанатка.

«Крутят всем, что крутится», — восхитился поклонник.

Недавно 40-летняя исполнительница поделилась некоторыми деталями своей личной жизни. По ее словам, был период, когда она уходила от своего 68-летнего мужа к молодому танцовщику.