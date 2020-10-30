Ученые сообщили об угрозе появления проблем со зрением из-за пандемии

Москва, 30 октября. Пандемия коронавируса может косвенно отразиться на зрении россиян. Как избежать подобных проблем рассказал глава Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Он в интервью радио Sputnik напомнил, что с момента распространения вируса многие сотрудники сменили привычный формат работы на удаленный. В связи с чем увеличилась нагрузка для глаз, так как условия для трудовой деятельности вне офиса зачастую уступают по фактору безопасности. Поэтому для улучшения состояния глаз необходимо дома переоборудовать рабочее место.

«Лучше позаботиться о покупке плоского светодиодного экрана с антибликовой поверхностью. ЭЛТ-экраны могут вызвать заметное мерцание изображения... Даже если визуально это мерцание не заметно, оно все равно может вызвать переутомление глаз», — отметил Рябинин.

Также следует позаботиться об освещении. Для эффективной работоспособности важно, чтобы на экране монитора не было бликов и отражений. С этим может помочь дополнительная антибликовая защита. Кроме того, нельзя забывать про зарядку для глаз.