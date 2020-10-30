Если вас спросят, какой вид одежды можно назвать одним из самых удобных, красивых и при этом универсальных, то что вы выберите? Большинство на этот вопрос с уверенностью отвечают — джинсы. И тут они не прогадали! В 30-х годах прошлого столетия как только джинсы вошли в моду произошел настоящий бум, ведь в них ходили голливудские знаменитости, модели и даже дети дипломатов. Сейчас они прочно закрепились в гардеробе каждого человека и жизнь без них представить уже сложно. Так какие же фасоны джинсов будут модными в 2020-2021 году? Мы решили узнать о всех нюансах и фасонах у дизайнера и художника-стилиста Юлии Беляевой.

Немного истории

Оказывается, джинсы появились в далеком 1873 году, когда Джейкоб Дэвис и Ливай Стросс смогли получить разрешение на пошив удобных комбинезонов для работы мужчин на фермах. Прочная форма из денима дополнялась заклепками, объемными карманами и фирменной двойной строчкой, которая прошла сквозь века и используется до сих пор.

Чуть позже было налажено постоянное производство, и джинсам стали присваивать номера в соответствии с партией. Именно тогда и появились в продаже всемирно известные Levi's 501. С течением времени их внешний вид начал понемногу меняться, к примеру, пуговицы заменили на молнии, также появились и женские варианты, в которых молнии находились сбоку.

В конце 60-х джинсы «выходят» в массы. Их носят хиппи, панки, и люди, придерживающиеся менее экстремальных течений. Постепенно этот вид одежды начали выпускать популярные модные дома, превращая их в настоящие шедевры и, соответственно, повышая их стоимость.

Кстати, в СССР джинсы появились с опозданием в 1957 году во время проведения Международного фестиваля молодежи и студентов. Однако для людей эта одежда стала настоящим символом свободы, хоть и позволить себе такую «модную роскошь» мог не каждый. Уже в 80-х годах в СССР появились свои джинсы, которые по качеству, к сожалению, не могли сравниться с американскими.

Так что же мы имеем сейчас? Мода циклична, поэтому мы раз за разом возвращаемся к старым фасонам, дополненным новыми деталями. Потертости, дырки, молнии в самых неожиданных местах, тканевые вставки и всевозможные аппликации — на полках магазинов представлен огромный выбор джинсов, который способ удивить даже самых искушенных модниц. Нам осталось только определить, что же действительно будет модно и актуально в этом и предстоящем сезоне.

Выбираем модный фасон джинсов

Как мы говорили ранее, в моду сейчас возвращается все давным-давно позабытое и старое. То же самое приключилось и с фасоном клеш. В 70-е годы такие джинсы наделали много шумихи, но все равно смогли удержаться на модных пьедесталах и вновь занимают лидирующие строчки. Стоит отметить, что дизайнеры всемирно известных модных домов уже несколько сезонов подряд включают этот фасон в свои показы, поэтому осенью 2020 года и зимой 2021 года они будут как никогда актуальны.

Джинсы с потертостями и дырами точно придутся по вкусу любителям стиля гранж. Причем сочетать их можно с элегантными блузами, строгими водолазками, объемными пальто и плащами, дополняя образ обувью на высоких каблуках или большой подошве. Здесь у вас появляется масса возможностей для экспериментов, однако учтите, что в холод лучше выбрать более закрытые модели, иначе простуды не избежать.

Как нам рассказала дизайнер, в этом и следующем сезоне на своем пьедестале остаются джинсы-варенки. Однако если светлые варианты вам уже наскучили, то сейчас в магазинах представлена масса цветных вариаций. А это, согласитесь, существенно упрощает подбор брюк под верхнюю одежду. Разнообразие цветов позволит создать различные образы: от нежных и романтичных до самых дерзких и броских.

Свою популярность не теряют и широкие модели. Причем для нашей холодной зимы это действительно отличный вариант, ведь под такими широкими брюками можно спрятать теплые колготы и термобелье и при этом чувствовать себя комфортно и уютно.

«Сочетаем их со свитером, водолазкой, худи, необычными блузами, мужскими рубашками, джинсовкой, жакетом, кожаным пиджаком, вязаным жилетом».

Мода для каждой фигуры

Фигура каждой девушки прекрасна и неповторима, поэтому комплексовать из-за округлившихся бедер или наоборот очень тонких ног не стоит. Здесь главное подобрать правильный фасон, цвет и размер одежды. Мы задали дизайнеру несколько вопросов на эту тему, чтобы девушки во время похода в магазин могли без проблем самостоятельно выбрать для себя что-то действительно модное, красивое и одновременно комфортное.

К примеру очень худеньким девушкам не стоит выбирать слишком узкие джинсы. Они наоборот только подчеркнут худобу и сделают фигуру угловатой. Дизайнер предложила им обратить внимание на прямые джинсы, расклешенные от бедра и слоучи, причем цвета могут быть самими разными. Тут ограничений, к счастью, нет.

Обладательницам пышных форм эксперт посоветовала остановить свой выбор на джинсах клеш, поскольку они помогают визуально вытянуть фигуру и неплохо справляются с этой задачей. Сюда же можно отнести и джинсы с передним швом, который делает ноги длиннее и стройнее. Этот же фасон отлично подойдет и невысоким девушкам, правда джинсы все же лучше дополнить обувью на каблуке.

«Сейчас актуальный темно-синие, светлые и цветные джинсы из плотного денима. Причем фасоны могут быть самими разными: высокая посадка, защипы, кокетка».

Однако зачастую то, как сидят джинсы на фигуре, во многом зависит от самой ткани. Ведь тонкие и некачественные брюки не только быстро протрутся и придут в негодность, но и могут подчеркнуть фигуру не в самом выгодном свете. Так что, в первую очередь стоит обращать внимание не только на цену, но и на состав.

«Наиболее износостойкая ткань — деним, который состоится из 100% хлопка, либо 95% хлопок, 5% эластан. Но сама ткань деним именно плотная. Все что тонкое - это уже джинса. И она менее долговечна».

Каждый фасон подходит под несколько типов фигуры, поэтому в магазине не стесняйтесь примерять и экспериментировать с разными моделями. В качестве примера можно взять фото из Интернета, из модных журналов или лукбуков магазинов, в которых вы хотите найти свои идеальные джинсы.