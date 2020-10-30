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Выбираем женские джинсы: что будет актуально в сезоне 2020-2021

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Джинсы можно назвать универсальной и одновременно модной одеждой

Если вас спросят, какой вид одежды можно назвать одним из самых удобных, красивых и при этом универсальных, то что вы выберите? Большинство на этот вопрос с уверенностью отвечают — джинсы. И тут они не прогадали! В 30-х годах прошлого столетия как только джинсы вошли в моду произошел настоящий бум, ведь в них ходили голливудские знаменитости, модели и даже дети дипломатов. Сейчас они прочно закрепились в гардеробе каждого человека и жизнь без них представить уже сложно. Так какие же фасоны джинсов будут модными в 2020-2021 году? Мы решили узнать о всех нюансах и фасонах у дизайнера и художника-стилиста Юлии Беляевой.

Немного истории

Оказывается, джинсы появились в далеком 1873 году, когда Джейкоб Дэвис и Ливай Стросс смогли получить разрешение на пошив удобных комбинезонов для работы мужчин на фермах. Прочная форма из денима дополнялась заклепками, объемными карманами и фирменной двойной строчкой, которая прошла сквозь века и используется до сих пор.

Чуть позже было налажено постоянное производство, и джинсам стали присваивать номера в соответствии с партией. Именно тогда и появились в продаже всемирно известные Levi's 501. С течением времени их внешний вид начал понемногу меняться, к примеру, пуговицы заменили на молнии, также появились и женские варианты, в которых молнии находились сбоку.

В конце 60-х джинсы «выходят» в массы. Их носят хиппи, панки, и люди, придерживающиеся менее экстремальных течений. Постепенно этот вид одежды начали выпускать популярные модные дома, превращая их в настоящие шедевры и, соответственно, повышая их стоимость.

Кстати, в СССР джинсы появились с опозданием в 1957 году во время проведения Международного фестиваля молодежи и студентов. Однако для людей эта одежда стала настоящим символом свободы, хоть и позволить себе такую «модную роскошь» мог не каждый. Уже в 80-х годах в СССР появились свои джинсы, которые по качеству, к сожалению, не могли сравниться с американскими.

Так что же мы имеем сейчас? Мода циклична, поэтому мы раз за разом возвращаемся к старым фасонам, дополненным новыми деталями. Потертости, дырки, молнии в самых неожиданных местах, тканевые вставки и всевозможные аппликации — на полках магазинов представлен огромный выбор джинсов, который способ удивить даже самых искушенных модниц. Нам осталось только определить, что же действительно будет модно и актуально в этом и предстоящем сезоне.

Выбираем модный фасон джинсов

Как мы говорили ранее, в моду сейчас возвращается все давным-давно позабытое и старое. То же самое приключилось и с фасоном клеш. В 70-е годы такие джинсы наделали много шумихи, но все равно смогли удержаться на модных пьедесталах и вновь занимают лидирующие строчки. Стоит отметить, что дизайнеры всемирно известных модных домов уже несколько сезонов подряд включают этот фасон в свои показы, поэтому осенью 2020 года и зимой 2021 года они будут как никогда актуальны.

Джинсы с потертостями и дырами точно придутся по вкусу любителям стиля гранж. Причем сочетать их можно с элегантными блузами, строгими водолазками, объемными пальто и плащами, дополняя образ обувью на высоких каблуках или большой подошве. Здесь у вас появляется масса возможностей для экспериментов, однако учтите, что в холод лучше выбрать более закрытые модели, иначе простуды не избежать.

Как нам рассказала дизайнер, в этом и следующем сезоне на своем пьедестале остаются джинсы-варенки. Однако если светлые варианты вам уже наскучили, то сейчас в магазинах представлена масса цветных вариаций. А это, согласитесь, существенно упрощает подбор брюк под верхнюю одежду. Разнообразие цветов позволит создать различные образы: от нежных и романтичных до самых дерзких и броских.

Свою популярность не теряют и широкие модели. Причем для нашей холодной зимы это действительно отличный вариант, ведь под такими широкими брюками можно спрятать теплые колготы и термобелье и при этом чувствовать себя комфортно и уютно.

«Сочетаем их со свитером, водолазкой, худи, необычными блузами, мужскими рубашками, джинсовкой, жакетом, кожаным пиджаком, вязаным жилетом».

Чтобы джинсы сидели на фигуре хорошо, нужно учитывать особенности каждого фасона

Мода для каждой фигуры

Фигура каждой девушки прекрасна и неповторима, поэтому комплексовать из-за округлившихся бедер или наоборот очень тонких ног не стоит. Здесь главное подобрать правильный фасон, цвет и размер одежды. Мы задали дизайнеру несколько вопросов на эту тему, чтобы девушки во время похода в магазин могли без проблем самостоятельно выбрать для себя что-то действительно модное, красивое и одновременно комфортное.

К примеру очень худеньким девушкам не стоит выбирать слишком узкие джинсы. Они наоборот только подчеркнут худобу и сделают фигуру угловатой. Дизайнер предложила им обратить внимание на прямые джинсы, расклешенные от бедра и слоучи, причем цвета могут быть самими разными. Тут ограничений, к счастью, нет.

Обладательницам пышных форм эксперт посоветовала остановить свой выбор на джинсах клеш, поскольку они помогают визуально вытянуть фигуру и неплохо справляются с этой задачей. Сюда же можно отнести и джинсы с передним швом, который делает ноги длиннее и стройнее. Этот же фасон отлично подойдет и невысоким девушкам, правда джинсы все же лучше дополнить обувью на каблуке.

«Сейчас актуальный темно-синие, светлые и цветные джинсы из плотного денима. Причем фасоны могут быть самими разными: высокая посадка, защипы, кокетка».

Однако зачастую то, как сидят джинсы на фигуре, во многом зависит от самой ткани. Ведь тонкие и некачественные брюки не только быстро протрутся и придут в негодность, но и могут подчеркнуть фигуру не в самом выгодном свете. Так что, в первую очередь стоит обращать внимание не только на цену, но и на состав.

«Наиболее износостойкая ткань — деним, который состоится из 100% хлопка, либо 95% хлопок, 5% эластан. Но сама ткань деним именно плотная. Все что тонкое - это уже джинса. И она менее долговечна».

Каждый фасон подходит под несколько типов фигуры, поэтому в магазине не стесняйтесь примерять и экспериментировать с разными моделями. В качестве примера можно взять фото из Интернета, из модных журналов или лукбуков магазинов, в которых вы хотите найти свои идеальные джинсы.

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